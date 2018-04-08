أين تتجه قضية "أمازون" وسط تهديدات ترمب؟

يقول الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إن #أمازون لا تدفع رسوماً عادلة لهيئة البريد الأميركية لتوصيل البضائع، وإنها لا تحصل أي ضرائب من البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصتها، الأمر الذي يضر البلديات المحلية.

كما يرى ترمب أن "مازون" هي السبب وراء إفلاس شركات التجزئة الصغيرة ويتهمها باحتكار السوق.

ومن بين الانتقادات الأخرى إنفاق الشركة الضخم على مجموعات اللوبي في واشنطن، للتأثير على سياسات الحكومة مثل تجنب الضرائب والفوز بعقود حكومية.

لكن ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الإدارة الأميركية ضد أمازون؟