الراجحي كابيتال: 92 تريليون دولار حجم أسواق الدين عالمياً

اعتبر مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، أن #إدراج_أدوات_الدين_الحكومية في #سوق_السعوديةخطوة تعكس تطوراً جديداً في اقتصاد السعودية، وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن مركز قوة أي اقتصاد يكمن في توفر قنوات عديدة للتمويل، دون الاعتماد على البنوك فقط.

وأشار إلى أن أسواق الدين أضخم من أسواق الأسهم فحجمها عالمياً 92 تريليون دولار وفي أميركا لوحدها تشكل 29 تريليون دولار، أي أكبر من الأسواق الأميركية مجتمعة.

ولفت رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال إلى أن من إيجابيات أسواق الدين رفع الشفافية ومعرفة حالة الوضع الإئتماني للشركات، كما ستساعد أيضاً في توفير قنوات استثمارية جديدة مع الاقبال على موجة من رفع الفوائد، فتوفر أدوات الدين سيساعد الصناديق الإئتمانية وصناديق التأمين والأوقاف لإيجاد أدوات تمويل تربط ديونها مع دخلها مستقبلا.

وأضاف أن أسوق الدين ليست عالية السيولة رغم ضخامتها، لكن منتجاتها تناسب مؤسسات مهمة كشركات التأمين وصناديق التقاعد، فيما لا تؤثر على أسواق الأسهم.

وتوقع السديري أن يكون هناك اهتمام أجنبي كبير بالإدراج الجديد، حيث أن متوسط الدخل من هذه السندات سيجلب الكثير من المحافظ الكبرى لكونه لا يستهدف المستثمرين الصغار.