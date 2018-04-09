حدود سلوى البرية التي تربط السعودية بقطر قد تصبح بحرية

قد تلغى حدود سلوى البرية التي تربط السعودية بقطر لتتسيد #السعودية الساحل الغربي للخليج العربي بالكامل. وهذا رهنٌ بالموافقة على دراسة أولية لحفر قناة تفاقم العزلة الاقتصادية لـ #قطر.

وفي التفاصيل التي تسربت إلى وسائل إعلام سعودية، فإن حفر القناة سينفذه #تحالف_استثماري_سعودي يضم 9 شركات، ويتوقع اكتماله خلال اثني شهراً فقط.

وستكون القناة بطول 60 كيلومتراً، وبعرض 200 متر، وبعمق يتراوح بين 15 و20 متراً، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من الناقلات وسفن الركاب، بطول أقصى يصل إلى 300 متر، وبعرض 33 متراً.

وتقدر المصادر التكلفة المبدئية للمشروع بمليارين و800 مليون ريال، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الحفر اثني 12 شهراً.