لماذا ثبت بنكا الأهلي والراجحي فائدة القروض العقارية؟

أعلن مصرف الراجحي تثبيت أقساط القرض السكني، عبر حسابه في تويتر.

وقال البنك "يعلن مصرف الراجحي تثبيت تكلفة التمويل العقاري ذي التكلفة المتغيرة لتمكين المواطنين من تملك السكن المناسب، علماً بأن المصرف لم يقم بأي زيادة منذ تنفيذ أول عقد عام ٢٠٠٧".

كما قام البنك الأهلي السعودي بخطوة مماثلة.

وفي تعليقه على تقرير وكالة موديز قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء للاستثمار ثامر السعيد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن البنوك اتخذت هذه الخطوة تحسبا من الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة والتي من المفترض أن تحدث مرتين هذا العام، وبالتالي يتخطى الاقتطاع من مرتب العملاء النسبة المسموح بها من ساما.