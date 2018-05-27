كيف ضمنت الدول الفاعلة استقرار النفط لـ 17 شهراً ماضية؟

أكد الكاتب الاقتصادي المختص بالصناعة النفطية عبدالعزيز المقبل، أن اتفاقية إنتاج النفط عمرها 17 شهراً، وأدت دورها بشكل أساسي ومهم في أسواق النفط، وضمان عدم حدوث أي صدمة للسوق، والاحتكام إلى السوق المادي أكثر من الأسواق الآجلة.

وأشار المقبل في مقابلة مع "العربية" إلى معاناة أسعار خام غرب تكساس لارتباطه بالنفط الصخري ومشاكل النفط الصخري.

واعتبر أن حساب النمو في الطلب منذ بداية 2017 حتى الفترة الحالية. وتشير تقديرات روسية بانخفاض الإنتاج بمقدار يبلغ 2.7 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي بحسب تصريحات لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.