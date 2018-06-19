العربية للطيران تواجه مخاطر "أبراج"

أصدرت شركة #العربية_للطيران الإماراتية بيانا أكدت فيه أنها عينت فريقا من الخبراء والمختصين لدراسة وضمان حماية استثمارات الشركة في مجموعة #أبراج_كابيتال.

وأضافت "العربية للطيران" أن لديها استثمارات في صناديق استثمارية تابعة لشركة أبراج، التي تعاني صعوبات مع الدائنين أدت إلى طلب الشركة لطلب تصفية مؤقتة.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة #أبوظبي_الأول للأوراق المالية، إن #العربية_للطيران كانت تتحدث عن استثمارات في شركة ذات علاقة، تقدر بنحو 100 مليون دولار تظهر في ميزانية عامي 2016و2017 لكن الغموض لم يزل يكتنف قيمة استثمارتها في صناديق أبراج.

وأوضح ياسين في مقابلة مع "العربية" أن المتداولين يترقبون إيضاحا من "العربية للطيران" حول قيمة استثماراتها في "صناديق أبراج" توضح قيمة تعرضها لصناديق أبراج.

وأشار إلى ضغوط يتعرض لها سهم "العربية للطيران" بسبب غياب المعلومات وقلق المتداولين.

واعتبر أن التأثير ربما يضر بتوزيعات سهم العربية للطيران الذي يوصف بأنه ذو عائد ريعي قوي بين 7% و8% بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد، وبمبلغ نحو 400 مليون درهم.