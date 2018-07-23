الراجحي كابيتال: قروض التصنيع الحقيقية 24 مليار ريال

قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال مازن السديري، في مقابلة مع قناة "العربية"، في تعليقه على الشركات التي أعلنت نتائجها، إن حجم قروض شركة التصنيع مرتفع جدا وبحسب قوائمهم المالية 18 مليار ريال، فيما يصل المبلغ الحقيقي لـ 24 مليار ريال.

وأضاف السديري أن هذا يرجع إلى أن شركة التصنيع لا تضمن القوائم المالية المصنع السعودي للايثيلين، وتعتبره استثمارات فقط، كما أن تكلفة التمويل مرتفعة وحجم القروض للأصول تصل إلى 60%.

ويرى السديري أن الشركة نجحت في تحقيق انخفاض قوي في التكاليف، بما فيها العمليات التشغيلية والإدارية وتكلفة إنتاج الطن في التيتانيوم أصبحت اقتصادية.

وأوضح أن سهم التصنيع يتداول عند مكرر ربحية 9.7 مرات وهو منخفض جدا.