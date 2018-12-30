أرامكو تدخل سوق التجزئة لتنويع مصادر دخلها والتوسع

يواصل عملاق النفط السعودي "أرامكو" التوسع في أعماله على الصعيدين المحلي والدولي. ويعكس ذلك الإعلان الأخير بتأسيس شركة "أرامكو السعودية للتجزئة"، بهدف إنشاء سلسلة محطات لبيع منتجات الوقود المكررة للمستهلكين.

وستكون المهمة الرئيسة للشركة إنشاء شبكة من محطات الوقود في المملكة، كما أن الشركة الجديدة ستكون مملوكة بشكل كامل لـ #أرامكو السعودية.

وقالت أرامكو إن الشركة الجديدة ستعمل على الارتقاء بمعايير قطاع التجزئة، وتضيف إلى برنامج "جودة الحياة" تماشياً مع #رؤية_السعودية_2030.

ويأتي تحرك "أرامكو" بعد تجارب ناجحة لأكبر الشركات النفطية على صعيد تجارة التجزئة، فجارتها الإماراتية ADNOC تمثل أحد أكبر الأمثلة نجاحاً في تنويع مصادر دخلها في سلسلة محطات الوقود، والتي تجاوزت سوق أبو ظبي والإمارات حتى وصولا إلى السعودية.

كما تنضم "أرامكو" بذلك إلى شركات عالمية أمثال SHELL و TOTAL و CHEVRON و EXON، يضاف إلى ذلك أن "أرامكو" ستتميز بقدر كاف من المرونة في أداء أعمالها، مما سيمكنها من التكيف مع التطورات التي يشهدها قطاع التجزئة.

ويأتي تحرك "أرامكو" لتوسيع منتجاتها وزيادة قاعدتها السوقية، بالإضافة إلى تنويع مصادر دخلها خاصة في قطاع حيوي ومطلوب في #السوق_السعودية.

وبذلك ستكمل "أرامكو" سلسلة أعمالها ومنتجاتها محلياً، لتبدأ من التنقيب والتكرير حتى وصول المنتج للمستهلك الوطني في محطات التوزيع.