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كابيتال: ضعف السيولة في سوق الإمارات يخلق فرصاً للشراء

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في "كابيتال للاستثمارات"، حول توقعات أداء #أسواق_الخليج في عام 2019.

كلمات دالّة

#أسواق الخليج

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