كابيتال: ضعف السيولة في سوق الإمارات يخلق فرصاً للشراء آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 13:35 - GMT 10:35 تارخ النشر: الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1440 هـ - 01 يناير 2019 KSA 13:02 - GMT 10:02 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كابيتال: ضعف السيولة في سوق الإمارات يخلق فرصاً للشراء PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع وسيم جمعة، مدير إدارة الموجودات في "كابيتال للاستثمارات"، حول توقعات أداء #أسواق_الخليج في عام 2019. كلمات دالّة #أسواق الخليج