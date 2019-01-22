لماذا خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي؟

للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و2020، إذ توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% هذا العام، و3.6% العام المقبل، بعد توقعات سابقة بنمو الاقتصاد بـ3.7% في عامي 2019 و2020.

ويعود هذا التخفيض بحسب الصندوق إلى الضعف في أوروبا وبعض الأسواق الناشئة، وعدم تهدئة التوترات التجارية، مما يساهم في مزيد من زعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي المتباطئ.

عاملان آخران هما تباطؤ أكثر من المتوقع في اقتصاد الصين، واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق"، ما قد يزيد من حدة الاضطرابات في الأسواق المالية.