ماجد الفطيم: نظام جديد يسمح بالشراء عبر أوامر صوتية

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في #دافوس، عن دخولها في شراكة مع I.AM+، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقراً لها، والتي يملكها المغني الأميركي will i am.

وستوفر شركة التكنولوجيا منصة "أوميغا" الخاصة بها، وهي عبارة عن مساعد صوتي يعمل من خلال تكنولوجيا #الذكاء#الاصطناعي، بهدف تزويد نقاط التواصل مع عملاء "ماجد الفطيم" بخاصية المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لـ"ماجد الفطيم القابضة"، في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى #دافوس_2019، أن الشركة استثمرت مع عدد من كبار المستثمرين العالمين في قطاع التكنولوجيا، لجلب نظام صوتي للعملاء في المنطقة يسهل التسوق الرقمي، حيث سيصبح بإمكان العميل استخدام صوته لوضع طلبيات شراء دون الحاجة لاستعمال التطبيق.