 الإعلان عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في السعودية

وقعت وزارة #الطاقة #السعودية مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميغاواط.

وأشارت وزارة الطاقة إلى أن المشروع يهدف إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان والحجاج والمعتمرين، وبالتالي زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، منها 600 ميغاوات سيطرحها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة.

وسيقوم #صندوق_الاستثمارات_العامة وشركاؤه بتنفيذ ألفي ميغاوات بشكل مباشر.

وبالإعلان عن هذا المشروع، يرتفع حجم مشاريع الطاقة المتجددة التي أعلنت عنها السعودية حتى الآن إلى 4800 ميغاوات، علما بأنها تهدف للوصول بالطاقة المتجددة إلى قرابة الـ 60 ألف ميغاوات بحلول العام 2030.

قال رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية أحمد ندى، إن المملكة تجاوزت التأخير الذي حصل خلال السنوات الماضية وبدأت تنفيذ خطة 2030 بقوة.

وأضاف أن السعودية ستستمر في طرح مشاريع الطاقة المتجددة للوصول إلى أهداف2030.