سامبا: إقراض البنوك في السعودية سينمو 7% بـ2019

قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة #سامبا المالية رانيا نشار إن الاندماجات الحاصلة في #القطاع_البنكي بالسعودية ستشكل بعض التحديات للبنوك الأخرى كون حصتها السوقية ستقل.

وترى النشار أن انتهاز الفرص القائمة بسبب هذه الاندماجات ستدفع البنوك للنمو وأخذ المكانة مرة أخرى.

وفيما إذا كانت تعتزم سامبا القيام بأي اندماجات قالت نشار "نتطلع للنمو العضوي وليس هناك أي مقترح لأي اندماج في الفترة الحالية".

وتوقعت أن يتم حساب الزكاة بنسبة 10% من الأرباح لعام 2019، لافتة إلى أن نسبة القروض المتعثرة في البنوك السعودية لا تتجاوز 2%.

وأشارت رئيس #مجموعة_سامبا إلى حدوث ارتفاع بسيط بنسبة القروض المتعثرة في الربع الأول من 2019.