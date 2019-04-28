لماذا ترى الراجحي المالية نتائج "سابك" أفضل من التوقعات؟

قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إن نتائج شركة سابك في الربع الأول غير مخيبة للآمال، حيث كنا قريبين من هذه التوقعات.

وأضاف السديري "نتائج سابك جاءت أفضل من توقعاتنا في الراجحي المالية، وهذا لعدة أسباب، من بينها تحقيقهم ارتفاعا في المبيعات أعلى من توقعاتنا التي كانت 37 وجاءت 37.4. كما أن توقعاتنا للأرباح كانت 3.2 مليار ريال، وجاءت 3.4 مليار".

ولفت السديري إلى وجود نزول في أسعار المنتجات، ما يؤثر على ربحية الشركة، ومن بين المنتجات التي هبطت أسعارها بقوة الميثانول الذي تراجع على أساس ربعي 18%، وعلى أساس سنوي 25%، وهذا الهبوط كبير ويؤثر على الأرباح.

وقال السديري "النتائج جاءت أفضل لأن أسعار اللقيم انخفضت بشكل أسرع من باقي المنتجات، كما طورت سابك بعض المنتجات لديها إلى 150 منتجا تشكل 19% من إجمالي المبيعات، في حين كانت نسبتها أقل من 10% من 3 سنوات، ويتوقع أن ترتفع لأكثر من 30%".