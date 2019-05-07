كيف تضاعفت أرباح "إسمنت الشمالية" بالربع الأول؟

تضاعفت أرباح "أسمنت المنطقة الشمالية" بـ10 مرات للربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي إلى15.5 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن الارتفاع يعود إلى زيادة الأسعار وزيادة حجم المبيعات.

وقال عبد الله الربدي، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية أن "التحسن في الأرباح يأتي جراء التحسن في أسعار الطن للإسمنت وليس تحسنا واضحا في السوق فبالتالي كانت هذه من الأمور التي لم تساهم في جعل سهم الشركة يتفاعل بشكل إيجابي".

وأضاف الربدي "إيضاحات الشركة حول ارتفاع الأرباح لم تكن واضحة. الارتفاعات القوية في الهوامش لم تكن مبررة والانخفاض المفاجئ لم يكن له سبب، ولا نعلم هل هذه الزيادة في أسعار الطن ستستمر بنفس الوتيرة أم قد يكون هناك تراجع مرة أخرى؟".