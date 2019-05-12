لماذا غردت "بورصة الكويت" خارج السرب؟

قال عمرو سرحان، مساعد نائب رئيس إدارة المحافظ الاستثمارية في شركة الاستثمارات الوطنية، إن السيولة الأجنبية التي اتجهت نحو الأسهم البنكية في بورصة الكويت ترقباً للانضمام إلى مؤشر MSCI دعم أداء السوق في الأسبوع الماضي، وشكل ميزة لبورصة الكويت مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن أداء سوق الكويت الأسبوع المنصرم كان إيجابياً على جميع المؤشرات، باستثناء التصحيح الطبيعي الذي طرأ يوم الخميس.

وأضاف أن "مستوى 5600 نقطة مستوى دعم قوي، ومازلنا في عملية تصحيح لموجة الصعود التي بدأت منتصف فبراير".

وقال إن الأوضاع الجيوسياسية المرتبكة لها تأثير على الأسواق، ما جعل موجة التصحيح في بورصة الكويت أكثر حدة.