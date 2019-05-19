التوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على بورصة الكويت

قال فيصل حسين المحلل المالي في شركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت في اتجاه أفقي مائل للهبوط، حتى تتضح صورة الأوضاع الجوسياسية المتوترة في المنطقة.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن أسواق المال تتفاعل بشكل سلبي مبالغ فيه مع الأخبار، ثم تمتص الصدمة بعد ذلك، مشيراً إلى أن سوق الكويت دخلت مرحلة تصحيح طبيعية في الفترة الأخيرة، غير أن التراجعات الحادة تعود أساساً للعوامل السياسية.

وأضاف أن فئة الأفراد تشكل النسبة الأكبر في سوق الكويت، والتداولات تتأثر بنفسية المتعاملين الذين يفضل الكثيرون منهم التخارج في مثل هذه الأوقات، الأمر الذي يفسر ارتفاع قيم التداول.