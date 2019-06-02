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خبير نفطي: توقعات ضعف الطلب أهم أسباب هبوط النفط

المصدر: العربية.نت
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أنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع على انخفاض بأكثر من 3%، لتصل أسعار مزيج برنت إلى نحو 64.5 دولار.

ووصلت أسعار الخام الأميركي نايمكس إلى 53.5 دولار.

وسجلت أسعار النفط أكبر خسارة شهرية في 6 أشهر بعد أن أشعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوترات التجارية العالمية بالتهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك.

وأنهى خام برنت شهر مايو على خسارة قدرها 11%، في حين تراجع نايمكس بنسبة 16%.

ولفت عبد العزيز المقبل الكاتب الاقتصادي مختص في الصناعة النفطية أن التوقعات بضعف الطلب على النفط مع تصاعد وتيرة الحرب التجارية تضغط على أسعار النفط.

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