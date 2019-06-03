إنيوس توقع اتفاقا مع أرامكو لإنشاء 3 مصانع بالسعودية

قالت شركة إنيوس التابعة للملياردير جيم راتكليف اليوم الاثنين إنها ستستثمر ملياري دولار لبناء ثلاثة مصانع ستكون جزءا من مجمع للبتروكيماويات تطوره أرامكو السعودية المملوكة للحكومة وتوتال في المملكة.

وقالت الشركة إن مصانع إنيوس ستكون جزءا من مجمع بتروكيماويات تبلغ قيمته 5 مليارات دولار يُطلق عليه اسم مشروع أميرال، يهدف إلى توريد مشتقات وكيماويات متخصصة بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار.

وقال جيم راتكليف رئيس مجلس إدارة إنيوس في بيان الإعلان عن الصفقة مع أرامكو وتوتال "سنجلب تكنولوجيا متقدمة لأنشطة المصب مما سيضيف قيمة ويخلق المزيد من الوظائف في المملكة".

وذكرت شركة الطاقة والكيماويات أن المصانع ستحصل على مواد خام وطاقة تتمتع بمزايا تنافسية، فضلا عن بنية تحتية لخدمة العملاء في المنطقة وآسيا.

وإنيوس من أكبر منتجي اكريلونتريل، وهي مادة سائلة سامة تُستخدم في صناعة الألياف الصناعية وبوليمرات أخرى. وقالت الشركة إن أحد المصانع الثلاثة سينتج هذه المادة.

وقال بول اوفرمنت الرئيس التنفيذي لإنيوس نتريلز إن الطلب على اكريلونتريل يتجاوز معدل النمو الاقتصادي.