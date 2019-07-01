"توني ميلو" تقدم 100 مليون دولار لدعم رواد الأعمال الأفارقة

قال صاحب مؤسسة توني ميلو لدعم رواد الأعمال في إفريقيا توني إلوميلو إن المؤسسة قدمت برنامجا بقيمة 100 مليون دولار لدعم ألف رائد أعمال كل عام من كل الدول الإفريقية.

وأضاف "نعطي كل منهم مبلغ 5 آلاف دولار غير مستردة بالإضافة إلى تدريبهم لمدة 12 أسبوعا على كيفية إدارة الأعمال، كما نعين لهم مستشارين لمساعدتهم في الإدارة".

ومؤسسة توني إلو ميلو هي مؤسسة عائلية تأسست في العام 2010، وقال "لقد ولدت وكبرت في إفريقيا وكنت شاهدا على الفقر هنا تعلمت أنه ليس من المهم المبلغ الذي لدي بقدر ما هو من المهم مساعدة المجتمع ومحاربة الفقر".

ويرى ميلو أنه يجب مساعدة رواد الأعمال الذين يمتلكون الأفكار الخلاقة والرؤية الثاقبة لبناء المشاريع المنتجة وهذا هدف في المؤسسة.

وساهمت المؤسسة بمساعدة أكثر من 5 آلاف رائد أعمال في إفريقيا على مدى 5 أعوام الماضية ونستهدف دعم 10 آلاف منهم قريبا.

وقال "من المهم جدا دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمحاربة البطالة بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال الذين يملكون الأمل والأفكار الجديدة والإيمان بالنجاح وهذا ما نستهدفه في المؤسسة".