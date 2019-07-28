هل توفر صفقة "غلوبال تيليكوم" وطرح "فوري" محفزات للمتداولين؟ آخر تحديث: الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 28 يوليو 2019 KSA 13:47 - GMT 10:47 تارخ النشر: الأحد 25 ذو القعدة 1440 هـ - 28 يوليو 2019 KSA 13:39 - GMT 10:39 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل توفر صفقة "غلوبال تيليكوم" وطرح "فوري" محفزات للمتداولين؟ PDF اطبع حجم الخط رانيا يعقوب، رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، تشير إلى تداولات ضعيفة في بورصة مصر في ظل قلّة المحفزات.