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هل توفر صفقة "غلوبال تيليكوم" وطرح "فوري" محفزات للمتداولين؟

المصدر: العربية.نت
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رانيا يعقوب، رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، تشير إلى تداولات ضعيفة في بورصة مصر في ظل قلّة المحفزات.

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