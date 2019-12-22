مطالبة بتحفيز الطروحات الأولية بالبورصة المصرية آخر تحديث: الأحد 24 ربيع الثاني 1441 هـ - 22 ديسمبر 2019 KSA 12:55 - GMT 09:55 تارخ النشر: الأحد 24 ربيع الثاني 1441 هـ - 22 ديسمبر 2019 KSA 12:52 - GMT 09:52 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مطالبة بتحفيز الطروحات الأولية بالبورصة المصرية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محمد فتح الله العضو المنتدب في شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، للحديث حول أداء سوق الأسهم المصرية.