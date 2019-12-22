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مطالبة بتحفيز الطروحات الأولية بالبورصة المصرية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع محمد فتح الله العضو المنتدب في شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، للحديث حول أداء سوق الأسهم المصرية.

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