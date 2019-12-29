مضاء للاستثمار: هذه فرص استثمارية بسوق السعودية في 2020

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار ثامر السعيد، إن عام 2019، شهد تراجعا كبيرا لأسعار المواد الأساسية للبتروكيماويات، وكان هذا له له أثر على الطلب والأسعار ، إلا أن الأخبار الإيجابية المتعلقة بالتوصل لاتفاق تجاري بين أميركا والصين يطرح سؤوالا، هي ما نشهدت بداية لدورة إيجابية جديدة لأسعار النفط؟.

"المتابع يلحظ استقرارا نسبيا في أسعار البتروكيماويات، وبالنسبة لنا في السعودية فإن العميل الأكبر وهو الصين لديه انفراجه كبرى ما يشير إلى أن الطلب سيتعزز بسبب هذا الاتفاق".

وأوضح السعيد أن قطاع البتروكيماويات يد يكون المحرك الأكبر للسوق السعودية في عام 2020، على عكس ما كان في العامين السابقين حيث كان قطاع البنوك يلعب هذا الدور مع الحديث عن رفع أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن عام 2019 كان سوق الأسهم السعودية يلعب على الأسهم القيادية مع إدراج المؤشرات في الأسواق الناشئة، أما اليوم فتوجد شركات صغيرة ومتوسطة تحسنت نتائجها وهي غير مؤثرة على حركة المؤشرات وبالتالي نشهد هيكلة للفرص.