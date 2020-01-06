بورصة مصر.. خفض الفائدة المقبل لن يترك أثراً كبيراً

استبعد محمد كمال مدير تعاملات المؤسسات المحلية لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، في مقابلة مع "العربية" أن يحرك خفض طفيف مرتقب لأسعار الفائدة السوق المصرية، بالشكل المطلوب بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها السوق.

وقال إن انعكاس أثر التوترات الجيوسياسية في المنطقة على الأسهم، جاء مبالغ به، كاشفاً أن هناك مراكز مكشوفة يجري إغلاقها بشكل قوي في سوق الأسهم، وهذا يؤثر على السوق المصرية بشكل كبير.

واعتبر أن البيانات الإحصائية، تكشف حجم صافي البائعين الأفراد، بشكل كبير على عكس حركة المؤسسات الأجنبية والمحلية، بما يشير إلى أن التخوف هو المسيطر على نفسية المتداولين الأفراد.

وقال إن اقتناص الفرص في السوق المصرية سيكون لأصحاب الجرأة والمستثمرين متوسطي الأجل، بخاصة في قطاعات البنوك والتشييد والبناء، متوقعاً أن يرتد مؤشر السوق المصرية في مرحلة لاحقة.