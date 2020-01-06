بيع سمكة بـ 1.8 مليون دولار

قام "كيوشي كيمورا" الملقب بـ "ملك التونة" والقائم على إدارة سلسلة من أبرز مطاعم السوشي في اليابان، بشراء سمكة باهظة الثمن في مزاد أقيم بمناسبة السنة الجديدة في العاصمة طوكيو.

ومن عادة كيمورا أن يدفع مبالغ باهظة في المزاد الأول من كل عام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية، ليتصدر اسمه واسم سلسلة مطاعمه عناوين الأخبار خلال هذا الموسم.

وكان أول مزاد للأسماك في طوكيو عام 2020 لسمكة تونة ذات الزعنفة الزرقاء، والتي بلغ وزنها 276 كيلوغراما، وفاز بها مطعم Sushizanmai مقابل دفع مبلغ 1.8 مليون دولار، ما يعادل 6500 دولار للكيلو الواحد، فكم يا ترى يبلغ ثمن قطعة السوشي الواحدة؟