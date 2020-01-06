تصاعد الضغوط على أسواق المال العالمية

قال رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق لدى ATFX Global Markets إن التوترات الجيوسياسية جاءت لتعمق المخاطر الناشئة عن الحرب التجارية، موضحاً أن الأسواق تتوقع المزيد من التقلبات السعرية مع الضبابية التي تلف مستقبل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى اهتمام مستثمري الأسواق بمعرفة تطورات التوتر مع تزايد حدة التهديدات لأمن منطقة الشرق الأوسط، بعد تصاعد التهديدات بين واشنطن وطهران.

وعلى عكس اتجاه الأسهم، ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة اليوم الاثنين، مواصلة مكاسبها ودافعة برنت فوق 70 دولارا للبرميل، مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط بفعل التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وإيران والعراق عقب اغتيال قائد عسكري إيراني كبير.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل، وسجلت 70.25 دولار في الساعة 0551 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة عن تسوية الجمعة.

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 % الي 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8%، إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من إبريل 2013.