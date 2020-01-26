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فيروس كورونا يُكبّد النفط خسائر قوية.. لهذه الأسباب

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع كامل الحرمي خبير نفط للحديث حول تأثر أسواق النفط العالمية بمخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.

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