فيروس كورونا يُكبّد النفط خسائر قوية.. لهذه الأسباب آخر تحديث: الأحد 30 جمادي الأول 1441 هـ - 26 يناير 2020 KSA 13:54 - GMT 10:54 تارخ النشر: الأحد 30 جمادي الأول 1441 هـ - 26 يناير 2020 KSA 13:52 - GMT 10:52 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فيروس كورونا يُكبّد النفط خسائر قوية.. لهذه الأسباب PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع كامل الحرمي خبير نفط للحديث حول تأثر أسواق النفط العالمية بمخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.