مصر تحقق الفائض المستهدف لموازنتها

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، في لقاء مع "العربية"، أن مصر حققت فائضا أوليا في ميزانيتها في النصف الأول من العام، ما جاء أفضل من المستهدف وهو 2%.

وقال وزير المالية إن أرقام النصف الأول للميزانية تعكس ثقتنا بتحقيق المستهدفات، مؤكداً أن تخفيض سعر الفائدة انعكس إيجابا على الموازنة العامة.

وأكد أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج السنة المقبلة.

وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 22 مليار دولار في أدوات الدين الحكومية.

واعتبر أن تراجع أسعار الفائدة سوف يخدم ميزانية مصر بإصدار سندات أقل تكلفة، ويساعد في خدمة الدين، بما يتماشى مع موارد الدولة.

ووصف مصر بأنها جاذبة للاستثمارات، متوقعا أن تزيد في المستقبل هذه الاستثمارات الأجنبية.

ورفعت مصر توقعات نمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9%.

وقال وزير المالية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8 %و5.9% من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6%.