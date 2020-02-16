لماذا تكبدت شركة أرابتك خسائر سنوية؟

أرجع مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، خسائر أرابتك في 2019، إلى احتمال قيامها بتجنيب مخصصات كبيرة في 2019.

وأضاف شراب "أرابتك قامت بزيادة رأس المال بنحو 1.5 مليار درهم، والخسائر المتراكمة حاليا 1.1 مليار درهم، وبالتالي فهي لديها متبقي من عملية زيادة رأس المال 400 مليون درهم، والاندماج مع تروجان سيعتمد على عملية التقييم".

كان سهم مجموعة أرابتك الإماراتية قد تراجع 3.3% خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، عقب الكشف عن خسائرها في عام 2019 ليصل سعر السهم إلى 0.73 درهم.

وسجلت أرابتك القابضة خسائر بقيمة 774.5 مليون درهم بنهاية عام 2019، مقارنة بأرباح بقيمة 256.3 مليون درهم في عام 2018.

وبلغت خسائر أرابتك في الربع الرابع من العام الماضي 394.9 مليون درهم.

وأعلنت أرابتك استقالة عادل الواحدي، الرئيس المالي للمجموعة.

وبلغت الخسائر 51.6 فلس للسهم بنهاية عام 2019.

ويعود التحول للخسائر إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 21 %، إلى 7.78 مليار درهم في 2019، مُقابل 9.85 مليار درهم خلال العام قبل الماضي.

وتقلصت الموجودات بنسبة 5.08 %، إلى 10.47 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مُقابل 11.03 مليار درهم في العام قبل الماضي.

كانت الشركة قد أعلنت خلال الربع الثالث من 2019 تحولها للخسارة، وأيضا تكبدها خسائر في فترة الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019، مقابل أرباح بنفس الفترة من عام 2018.