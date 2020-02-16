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مصر.. مستثمرو الأسهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، عيسى فتحي، للحديث حول أداء سوق الأسهم المصرية.

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