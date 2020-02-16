مصر.. مستثمرو الأسهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة آخر تحديث: الأحد 21 جمادي الثاني 1441 هـ - 16 فبراير 2020 KSA 13:02 - GMT 10:02 تارخ النشر: الأحد 21 جمادي الثاني 1441 هـ - 16 فبراير 2020 KSA 12:59 - GMT 09:59 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصر.. مستثمرو الأسهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، عيسى فتحي، للحديث حول أداء سوق الأسهم المصرية.