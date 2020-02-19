الأسواق تراهن على استقرار الجنيه الإسترليني وتراجع اليورو

قال مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets، رامي ابو زيد، إن الجنيه الإسترليني سيشهد استقرارا خلال الفترة الحالية حتى يونيو المقبل، في ظل انتظار المتعاملين في السوق قرار بريطانيا بشأن تمديد المهلة الممنوحة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في حديثه مع العربية: "أعتقد أن الأسواق تراهن بشكل كبير على أن بريطانيا ستطلب تمديد المهلة، وبالتالي ستكون هناك فرصة للوصول إلى اتفاق مشابه لاتفاق كندا والاتحاد الأوروبي".

وعن سبب هبوط اليورو إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، قال أبوزيد إن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا الأمر، منها تأثر سلاسل توريد الشركات الأوروبية بسبب فيروس كورونا.