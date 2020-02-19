لماذا يغرد البنك التجاري خارج سرب القطاع المصرفي الكويتي؟

قال فهد الرشيد مدير مساعد إدارة الصناديق والمحافظ في المركز المالي إن هناك انخفاضا في أغلب مخصصات البنوك في 2019 مقارنة بعام 2018، لكن "البنك التجاري عودنا أنه يغرد خارج السرب".

وأضاف أن "المخصصات التي أخذها البنك شيء خاص به وهو عكس الاتجاه العام في القطاع المصرفي في عام 2019".

وسجل البنك التجاري الكويتي خسائر خلال الربع الرابع من 2019 بقيمة 16.6 مليون دينار مقارنة بأرباح قيمتها 48.5 مليون دينار عن نفس الفترة.

وعزا البنك تسجيله لهذه الخسائر إلى ارتفاع مخصصات هبوط القيمة، بالإضافة إلى المخصصات الأخرى. وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أي أرباح للعام الماضي، بعد أن أشارت النتائج السنوية إلى عدم تحقيق أرباح، مقارنة بتحقيق 63 مليون دينار في العام 2018.

وفيما يتعلق بإعلان بنك الخليج نيته التخارج من حصته في كيفيك والبالغة 6%، قال إن تلك الحصة كانت عبارة عن رهن مقابل دين قديم، آلت إلى البنك منذ الأزمة المالية.

وأوضح أنه بعد تحقيق قطاع الخدمات المالية في 2019 نتائج جيدة، فيعد الوقت مناسبا للتخارج من الحصة.