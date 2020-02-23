حقل الجافورة للغاز في السعودية.. تعرف عليه

قالت وزارة الطاقة السعودية إن حقل الجافورة العملاق، سيجعل المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج الغاز عام 2030.

وحصلت شركة أرامكو على موافقة لتطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، لتدشن السعوية عصر الغاز كلاعب عالمي.

واطلعت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على خطط تطوير حقل الجافورة الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلومتر.

ويقدر حجم موارد الغاز في مكمن حقل الجافورة بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

وتصل استثمارات تطوير الحقل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036 تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي.

وبسبب خاصية الحقل سيكون قادراً على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي.