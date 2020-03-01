هكذا تتعامل صناديق الاستثمار العالمية مع أوقات الأزمات

قال إسلام عبد العاطي، المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية تشهد انخفاضات متتالية منذ فترة، لكن الانخفاض الذي حدث خلال جلسة تداول اليوم مرتبط أكثر بالأحداث العالمية.

وأوضح، في حديثه مع "العربية"، أن ما يحدث في الأسواق حالياً، غير قابل للتحليل، كما أنه لا يمكن تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الانخفاضات التي تشهدها الأسواق العربية جاءت بدعم من الصناديق الاستثمارية الكبرى، وتلك الصناديق تثير موجة من الفزع تؤدي إلى هبوط الأسواق إلى مستويات متدنية، لتعيد تلك المؤسسات شراء الأسهم عند مستويات منخفضة مرة أخرى.