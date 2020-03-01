لماذا بالغت السوق السعودية في ردة الفعل تجاه كورونا؟

قال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، إن حالة الهلع والخوف مسيطرة على أسواق العالم، بما فيها السوق المالية السعودية، وهو ما أدى إلى تراجع المؤشرات اليوم.

وأوضح، في حديثه مع العربية، أن طبيعية الأسواق هي إما الإفراط في التشاؤم أو الإفراط في التفاؤل، وما يحدث هو إفراط في التشاؤم.

وفيما يتعلق بالسوق السعودي، يرى العمران أن التراجعات بالغت في ردة الفعل، مشيرا إلى أن الأوضاع طبيعية في السعودية ولا توجد حالة تم الإعلان عنها بالإصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وذكر أن الأسواق تتفاعل وفقاً لتغيرات أخرى بعيدا عن حالات الإصابات، مثل تراجع أسعار النفط الذي يؤثر مباشرة على الاقتصاد.