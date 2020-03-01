ما حدث بالأسهم الإماراتية ليس هلعاً.. لهذا السبب

قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري في "معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، إنه بالرغم من التراجعات التي شهدتها الأسهم الإماراتية خلال تداولات، اليوم الأحد، إلا أن الأسواق لم تصل إلى حالة الهلع.

وأرجع ذلك إلى أن مبيعات السوق جاءت مصحوبة بتداولات لم يتجاوز حجمها متوسط التداولات (السنوية) في السوق.

وأشار وضاح الطه إلى أن البيان الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي هو بيان استباقي، لكنه جاء مبكراً وأربك المتعاملين في السوق، بخلاف الفيدرالي الأميركي الذي كان بيانه داعماً لنفسية المتعاملين في الولايات المتحدة.