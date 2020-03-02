هل الأسهم الدفاعية ملاذ آمن في السوق السعودية؟

قال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، لقناة العربية إن أساسيات السوق غير واضحة وارتدادات، اليوم الاثنين، قد لا تكون نهاية لتأثير أزمة كورونا على أسواق المال.

وأشار إلى أن الخوف ليس في الصين أو أميركا، ولكن في الدول الأقل استعداداً مثل إيران ودول إفريقية.

وفيما يتعلق بالسوق السعودي، قال السديري إن القطاعات الدفاعية هي التي دائما ما يلجأ إليها المستثمرون خلال الفترة الحالية، مثل شركات الإسمنت والبنوك المرتبطة بالتمويل العقاري والانفاق الحكومي، إذ إن تلك الشركات لديها تدفقات نقدية ولا تتأثر وقت الأزمات، لكنه في الوقت ذاته أبدى استغرابه إلى أن أسهم تلك القطاعات لم ترتفع خلال جلسة اليوم.