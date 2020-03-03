عملاء أبل قد يحصلون على نصف مليار دولار.. تعرف على الشروط

قد تدفع شركة أبل ما يصل إلى نصف مليار دولار لتسوية دعوى جماعية تتهمها بإبطاء طرازات هواتف الأيفون القديمة لإجبار المستخدمين على شراء إصدارات جديدة.

وتتطلب اتفاقية التسوية المقترحة من شركة أبل أن تدفع لمالكي جهاز iPhone 6 و6 Plus و6S و6S Plus و7 و7 Plus وSE والتي جرى شراؤها قبل 21 ديسمبر 2017 تدفع 25 دولارًا لكل جهاز متضرر هذا المبلغ يمكن أن يزيد أو ينقص اعتمادًا على عدد المطالبات المرفوعة وأي رسوم ومصروفات قانونية إضافية أقرتها المحكمة.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الحد الأدنى للتعويضات 310 ملايين دولار و500 مليون دولار بحد أقصى.

وتخوض أبل هذه المعركة منذ أكثر من عامين حاولت خلالها الشركة أن تخفف حدة ردود الفعل العالمية بعد إعلان العملاء الغاضبين ومحللي التكنولوجيا أن التحديثات تسببت في انخفاض أداء إصدارات الهواتف القديمة.

واتهم العملاء أبل أنها فعلت ذلك لإجبار المستخدمين على شراء هواتف جديدة، لكن الشركة ردت بأنها تهدف إلى معالجة مشاكل بطاريات الليثيوم أيون القديمة التي من شأنها أن تغلق الهواتف فجأة.

وتمر شركة آبل بشهر صعب، وأكدت مؤخراً أن الوضع على وشك أن يزداد سوءاً، إذ حذرت المستثمرين من أن إغلاق المصانع في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا سيؤثر على الإصدارات الجديدة في جميع أنحاء العالم، كما أن الطلب على أجهزة أيفون قد تأثر بشدة في الصين، وأن الشركة لن تحقق الإيرادات المتوقعة للربع الثاني من عام 2020.