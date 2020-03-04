الأسواق الناشئة تواجه خطراً جديداً.. والبنوك المركزية لا تستطيع إيقافه 

قال الخبير في الاقتصاد السياسي ومحلل الأسواق، أحمد ياسين، إن السياسة النقدية المتبعة بالنسبة للبنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية، سوف تخفف من حالة الهلع والمخاوف التي تعيشها الأسواق، لكنها لن تزيلها.

وأوضح في حديث للعربية أن الاستقرار سيعود إلى الأسواق، بعد عودة النشاط الاقتصادي الحقيقي إلى الأرض، مثل عودة الأعمال إلى طبيعتها في الصين.

وأوضح أن هناك جانباً أساسياً ومهماً لا يمكن للبنوك المركزية أن تفعل شيئاً حياله، وهي حالة التراجع المتنامية في قيمة العملات بالأسواق الصاعدة، واعتبره مؤشراً خطيراً على الاقتصاد العالمي، مثل جنوب إفريقيا، مع تراجعت قيمة العملة بما يزيد عن 11% رغم أنها بعيدة عن المرض.

وقال إن تلك الدول التي تواجه تراجعا في قيمة عملاتها ستواجه معدلات تضخم مرتفعة خلال الفترة المقبلة.