طرح بنك القاهرة قد يواجه عقبات.. تعرف عليها

توقع عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، أن يتم تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة، رغم تصريحات رئيس البنك بأن الطرح سيكون منتصف أبريل المقبل.

وأضاف أن حالة الأسواق المالية العالمية والإقليمية تقتضي تأجيل الطرح.

وعن تخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة بنحو كبير، وتأثيره على السياسة النقدية لمصر، قال في مقابلة مع قناة العربية، إن البنك المركزي المصري دائما ما يقتفي أثر الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سيشهد تخفيضا في أسعار الفائدة.