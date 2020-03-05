لماذا لم ترحب موديز بمبادرة مصرف الإمارات المركزي؟

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن دعوة المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة والشركات المالية باتخاذ خطوات لمواجهة تأثير انتشار فيروس كورونا لها تأثير سلبي على التصنيفات الائتمانية نظرا لتراجع تأثيره المحتمل على مستوى الشفافية.

وكان المصرف المركزي قد طالب البنوك بتسهيل إجراءاتها المالية للعملاء ويشمل ذلك تخفيض الرسوم البنكية وإعادة جدولة بعض الديون لمواجهة الآثار التي قد تنشئ من انتشار فيروس كورونا.

وحذرت الوكالة من تداعيات تأثير الفيروس على القطاعات غير النفطية مثل السياحة والنقل والتجارة والعقارات.