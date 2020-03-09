الراجحي المالية: العالم يمر بمرحلة "شلل" بسبب كورونا

قال رئيس قسم الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري في مقابلة مع قناة العربية إن العالم يمر بحالة شلل بسبب وباء كورونا.

وأضاف أن البيع الذي يحدث في سوق الأسهم السعودية طبيعي بسبب ارتباط البترول باقتصاد المملكة.

وبدأت الأسواق الخليجية تعاملات اليوم الاثنين على هبوط حاد، وسط تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا.

وبعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، هبط مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 10.29% إلى 5158.69 نقطة.

واستهلت الأسهم الإماراتية تعاملات الأسواق الخليجية على هبوط حاد، وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.71% إلى 4054.92 نقطة بعد مرور 40 دقيقة من التداولات، فيما تراجع سوق دبي للأوراق المالية بنسبة بلغت 9% إلى 2062.07 نقطة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بعد مرور نحو 5 دقائق من التداولات بنسبة بلغت 9.13% إلى 6221.18 نقطة.