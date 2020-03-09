ATFX Global Markets: انهيار أسعار النفط يحمل رسالة مهمة للمنتجين

توقع مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets رامي أبو زيد، غياب أي ارتداد في أسواق الأسهم قبل أن حدوث ضعف انتشار فيروس كورونا، في ظل عدم وجود خطة وتنسيق واضح بين الدول لاحتواء الفيروس.

وأضاف أن هذا ما يقلق أسواق المال وأدى إلى التراجعات القوية التي تشهدها منذ فترة، لافتا إلى أن عدم اتفاق أوبك بلس وتراجعات النفط أثر بشدة على أسواق الأسهم.

" جميع العوامل أيضا ليست في صالح النفط، وضد تحركات الأسعار، تخفيض الأسعار من قبل أرامكو وضعف الطلب على النفط والنظرة الاقتصادية على المدى القصير كل هذا يؤثر على الأسعار".

وأشار لوجود فرصة للتوصل لاتفاق في أوبك بلس، خاصة وأن التراجعات الحالية لأسعار النفط حملت رسالة هامة لكل الأطراف.

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع تعاملات اليوم الاثنين، ووصلت إلى مستويات متدنية، بعد فشل "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف.

وتداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولارا، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف بنسبة تجاوزت 30%؜ إلى مستوى 28.77 دولار.