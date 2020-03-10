3 عوامل ساهمت في الهبوط الكبير للأسواق الأميركية

قال عمرو عبده الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال إن حزم التحفيز والإجراءات التي أعلنت عنها الدول، غير كافية لعودة الأسواق العالمية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

ورغم ذلك، يرى عبده أن تلك الإجراءات كافية لإضفاء نوع من الاستقرار بالأسواق.

وأوضح أن هبوط الأسواق أمس، كان مبالغ به. وأرجع هذا الهبوط الكبير، خاصة في الأسواق الأميركية، إلى عمليات جني أرباح عقب الصعود القوي منذ بداية العام، بجانب تفعيل عقود الخيارات الكثيرة بالسوق، والأمر الثالث هو إعادة تقييم كثير من الشركات لأرباحها خلال هذا العام ما أدى إلى تخارج كبير من الأسواق.