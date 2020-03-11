ماذا قال رئيس بورصة مصر عن تذبذب السوق؟

قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن التذبذب الذي تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، "أمر قصير الأجل، مآله للتغير على المدى المتوسط".

وأضاف في تصريحات للعربية أن البورصة ماضية في خططها بشأن إعادة هيكلة المشروعات الصغيرة وإنشاء بورصة لتداول السلع الحاضرة.

وأضاف أن القرار الذي جرى اتخاذه لدعم السوق خلال تلك الفترة، هو تسهيل عملية شراء الشركات لأسهمها من البورصة (أسهم خزينة)، وهو ما أثمر عن تقدم 5 شركات مدرجة لشراء أسهمها.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية في الدقائق الأولى من التداولات بنسبة 0.77% ليصل إلى 11286.26 نقطة.