عضو الشورى السعودي: هذه أسعار النفط حال توصل أوبك+ لاتفاق

قال فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، إن أسواق النفط تعاني أزمة كبيرة، بسبب زيادة المعروض وتراجع الطلب وهذا يؤدي إلى تذبذب الأسعار بين 30 إلى 38 دولارا لبرميل النفط.

وأضاف أن الأخبار التي تأتي من المؤسسات النفطية والبحوث تشير إلى أن الطلب العالمي سينخفض إلى أقل من 2019، وهذا دليل على أن ما يحدث أزمة حقيقية ستؤثر على الأسعار لعدم التوازن ولعدم موافقة روسيا على اتفاق أوبك.

وأشار إلى أنه في حال توصلت منظمة أوبك وروسيا إلى اتفاق، فإن الأسعار ستحافظ على الأقل عند مستواها السابق عند 50 دولارا. وقال: "التذبذب سيستمر حتى نهاية العام إلا إذا حدث اتفاق بين السعودية وروسيا بشأن الإنتاج".

وأوضح أن الجميع متضرر من وضع السوق حاليا، كما أن خطوة أميركا نحو ملء مخزوناتها النفطية، سيدعم شركات النفط الصخري بعض الشيء لكنه لن يحد من تدهور الأسعار.

وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط، لن تؤثر فقط على منتجي النفط الصخري، بل سيمتد التأثير إلى شركات النفط التقليدي. وتابع: "من يملك الإنتاج بتكلفة أقل سيعظم إنتاجه.. وأصحاب التكاليف العالية لن يستطيعوا الصمود".