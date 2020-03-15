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كيف تتعامل البنوك السعودية مع تراجع أسعار الفائدة؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال عبدالله الحامد رئيس المشورة الاستثمارية في GIB Capital، إن خطة التحفيز التي أعلن عنها صندوق النقد العربي السعودي "ساما" مطمئنة، إذ إنها وضعت البرنامج في وقت قصير، وبدأت البنوك بتفعيله، وهو ما يطمئن أصحاب الأعمال.

وأضاف أن القطاع المصرفي في السعودية من الأفضل بالمنطقة، من حيث جودة الرقابة على الأصول المتعثرة، ولدينا حجم قروض متعثرة لا يتجاوز 1.9% من إجمالي الأصول، وبالتالي لا يوجد خوف من ارتفاع الأصول المتعثرة إلى مستوى خطر.

وأشار إلى أن البنوك السعودية تستطيع أن تتعامل مع أسعار الفائدة المنخفضة، إذ إنها يمكن أن تتجاوز ذلك من خلال زيادة التمويلات الممنوحة.

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