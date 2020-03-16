كيف يدعم مصرف لبنان المركزي المصنعين؟

قال مسؤول عن إدارة صندوق لمساعدة المصنعين اللبنانيين، إن مصرف لبنان المركزي سيوفر 100 مليون دولار للصندوق في مرحلته الأولى.

وقال ألكسندر جهاد حرقوص رئيس تنفيذي بصندوق Cedar Oxygen الذي سيتولى إدارة الصندوق الموجه للمصنعين اللبنانيين، إن الصندوق سيساهم بصورة كبيرة في حل مشكلة المصنعين في لبنان، الذين يقومون بشراء الدولار بنسبة تزيد عن 40% عن السعر الرسمي، وهو ما يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الإنتاج والتصدير.

وأضاف في حديثه مع قناة العربية أن الصندوق هدفه إعطاء تسهيلات للمصنعين لاستيراد المواد الأولية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الصندوق تتضمن تمويلا قدره 100 مليون دولار، موضحا أن مصدر تلك الأموال هو مصرف لبنان المركزي.