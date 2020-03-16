مصر.. شكوك حول قدرة إجراءات البنك المركزي على تحفيز الاقتصاد

قال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية في مقابلة مع قناة العربية، إن إجراءات البنك المركزي المصري لتحفيز الاقتصاد لا تتناسب مع حجم الأزمة، لأن التداعيات الاقتصادية الكاملة لفيروس كورونا لم تُعرف بعد.

وفيما يتعلق بالحديث عن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، يرى أن وزارة المالية يجب أن تكون أكثر جرأة في التعامل مع هذا الملف، وأن يتم تعليق تلك الضريبة لمدة 5 سنوات.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك حزمة متكاملة لدعم البورصة المصرية يشارك فيها البنك المركزي ووزارة المالية وإدارة البورصة، وأن يكون للصندوق السيادي دور في هذا المجال.