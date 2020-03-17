السياسات المالية أم النقدية.. هذا ما تحتاجه الدول العربية لمواجهة كورونا 

قال ناصر السعيدي رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه إن حزم التحفيز التي جرى الإعلان عنها في المنطقة العربية، جيدة ولكنها ليست كافية لدعم الاقتصاد.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن الاقتصاد حاليا يحتاج إلى سيولة، فالعالم يحتاج إلى "السياسة المالية وليست النقدية". وأوضح أن العالم يحتاج إلى ضخ أموال في شرايين مجموعة من القطاعات، مع تخفيض الضرائب.

وأشار إلى أن شركات الطيران بالمنطقة ستعاني وستضطر الحكومات إلى مساعدتها، إذ إن أغلبها مملوك للدول.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود الاقتصادي، ولكن من المبكر أن يكون هناك توقعات وأرقام دقيقة.

وذكر أن هناك بعض الدول ستعاني من مشاكل مثل عمان والبحرين والجزائر، موضحا أن الدول التي ليس لديها القدرة على التدخل عبر السياسات المالية أو النقدية ستكون الأشد تضررا.

واستبعد أن تتجه دول مثل السعودية والإمارات والكويت إلى ركود اقتصادي.